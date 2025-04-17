Кроссовер Volkswagen Tiguan получил новый мощный двигатель: подробности

Кроссовер Volkswagen Tiguan добрался до рынка США с улучшенным турбомотором. Это хорошо знакомый EA888, которому заменили ряд деталей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

На автосалоне в Нью-Йорке дебютировал Tiguan в североамериканском варианте. Как и ожидалось, для США Volkswagen приготовил более интересную "технику". Так, в топ-версии SEL R-Line Turbo кроссовер оснащен 2,0-литровым турбомотором, форсированным до 271 лошадиной силы.

Чтобы увеличить отдачу на 67 сил и 69 Нм, Volkswagen установил более крупный турбонагнетатель, новые более прочные поршни, шатуны и коленчатый вал из азотированной стали. Топливный насос осуществляет впрыск под давлением 500 бар. Коробка передач - восьмидиапазонный "автомат", а полный привод 4Motion. Время разгона такого кроссовера до сотни в Volkswagen не раскрывают.

SEL R-Line Turbo по умолчанию оснащается 20-дюймовыми колесными дисками, а кузов, которому дизайнеры постарались придать спортивный вид, можно покрасить в зеленый Avocado Green, светло-серый Sandstone Uni и голубой Monterey Blue Pearl.

В салоне топ-версии - отделка из натурального дерева, обивка из кожи Varenna и новый комплекс с двумя раздельными экранами. Диагональ центрального дисплея - 15 дюймов. Также в оснащение входят климат-контроль, электрорегулировка, подогрев, вентиляция и массаж передних кресел.