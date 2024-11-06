Кросовер Toyota RAV4 перетворили на справжній позашляховик: опубліковані фото

Зазначається, що японські інженери збільшили дорожній просвіт популярного кросовера, для чого суттєво допрацювали підвіску авто. Так, RAV-X має виготовлені на замовлення ковані алюмінієві передні важелі, ковані задні верхні опори та амортизатори з більшим ходом, що сумарно збільшує кліренс автомобіля на 5 см. Автомобіль також отримав 17-дюймові ковані алюмінієві диски, що "взуті" у гуму 265/65R17.

Новий передній бампер із інтегрованими охолоджувальними каналами та спеціальними вентильованими розширювачами передніх крил покращують аеродинаміку та можливості охолодження гальмівної системи позашляховика. Новинка від Toyota також отримала нові захисні пластини під кузовом, і подвійну вихлопну систему, яка виходить через задній бампер.

На жаль, RAV-X — це лише концепт. Автомобіль розробили спеціалісти відділу розробки запчастин і аксесуарів Toyota. Модель побачила світ на автошоу SEMA у США.

Майк Тріпп, віце-президент відділу маркетингу Toyota Motor у Північній Америці, сказав, що RAV-X – це більше, ніж просто концепт.

"Авто показує абсолютно нові можливості того, наскільки крутим і авантюрним може бути маленький кросовер, подібний цьому", - додав Тріпп.