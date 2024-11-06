Кроссовер Toyota RAV4 превратили в настоящий внедорожник: опубликованы фото

Японские инженеры увеличили дорожный просвет популярного кроссовера, для чего существенно доработали подвеску авто. Так, RAV-X имеет изготовленные на заказ кованые алюминиевые передние рычаги, кованые задние верхние опоры и амортизаторы с большим ходом, что суммарно увеличивает клиренс автомобиля на 5 см. Автомобиль также получил 17-дюймовые кованые алюминиевые диски, обуты в резину 265/65R17.

Новый передний бампер с интегрированными охлаждающими каналами и специальными вентилируемыми расширителями передних крыльев улучшают аэродинамику и охлаждение тормозной системы внедорожника. Новинка от Toyota также получила новые защитные пластины под кузовом и двойную выхлопную систему, выходящую через задний бампер.

К сожалению, RAV-X – это только концепт. Автомобиль разработали специалисты отдела разработки запчастей и аксессуаров Toyota. Модель увидела свет на автошоу SEMA в США.

Майк Трипп, вице-президент отдела маркетинга Toyota Motor в Северной Америке, сказал, что RAV-X – это больше, чем просто концепт.

"Авто показывает совершенно новые возможности того, насколько крутым и авантюрным может быть маленький кроссовер, подобный этому", - добавил Трипп.