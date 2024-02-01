Кросовер проти універсала: яке авто краще обрати для родини

Чому ми звели в одному “двобої” саме ці два типи кузова? Тому що і перший, і другий розглядають перед покупкою ті споживачі, які шукають машину з універсальними можливостями. Щоправда, на ділі їхня універсальність виходить у різних площинах, і покупцеві важливо вчасно зрозуміти, що для нього важливіше.

Що таке кузов універсал

Універсал – легковий автомобіль з двохоб’ємним кузовом, в якого пасажирська частина об’єднана з багажним відсіком. Універсали конструюють на базі седанів, тому вони обов’язково мають довгий задній звис (частина кузова позаду задньої осі) – це головна їхня відмінність від більш коротких хетчбеків. Більше того, в окремих випадках універсал свідомо роблять довшим за седан, щоб збільшити його місткість. Заради тієї ж мети задня стінка кузова в цих машин близька до вертикалі; для завантаження, природньо, влаштовані торцеві двері на всю ширину і висоту кузова.

Другий важливий момент – крім задньої частини, решта машини не відрізняється від інших кузовів даної моделі, тобто як мінімум від седана і хетчбека. Тобто більшість деталей універсала однакова з рештою варіацій сімейства.

Як правило, універсали мають лише найпотужніші двигуни з моторної лінійки сімейства, більш жорсткі пружини ходової, а іноді в них особлива задня підвіска з регулюванням кліренсу. В деяких марок універсали мають комплектацію з приводом на всі чотири колеса. Ця машина завжди коштує дорожче за базову модель своєї лінійки – хетчбек, при тому що універсал сприймається як машина для найбільш хазяйновитих і часто – більш дорослих громадян.

Що таке кросовер

Будь-який кросовер – тип кузову на межі двох класів. В нашому випадку це щось середнє між позашляховиком і таким собі усередненим сімейним авто, чи то хетчбеком, чи то універсалом. Від позашляховика тут збільшений кліренс, великі колеса, висока стеля салону і висока посадка пасажирів , іноді – привод 4х4. Від практичного сімейного авто у кросовера – об’єднаний з багажником салон, відсутність серйозної всюдихідної трансмісії, і … певно, все. Через те, що більше простору потребують великі колеса і більш складна (не завжди) ходова частина, корисний об’єм кросовера не настільки великий, як можна було б очікувати, судячи з його поважної зовнішності.

Як правило, такі кросовери будують на технічній базі схожого за місткістю масового хетчбека, але однакових деталей не так вже й багато, а по кузову – немає зовсім. Кросовер завжди має вищий статус, ніж хетчбек, седан та універсал, і почасти в цьому причина більших витрат на утримання.

Універсал – плюси і мінуси

Плюси

Більша місткість кузова, в першу чергу – багажника;

Доступніші запчастини. Особливо помітна різниця буде при купівлі шин та кузовних деталей;

Дешевше обслуговування. Універсал на мийці і шиномонтажі не назвуть “джипом” і не візьмуть з нього підвищений тариф;

Мінуси

Гірший захист кузову від дрібних пошкоджень. Лише кілька марок мають “заміські” версії універсалів з захисним пластиковим обвісом;

Менший кліренс. Небезпека чіплятись днищем за дорогу реальна не лише при виїздах на природу, а й на міських вулицях взимку;



Кросовер – за і проти

Плюси

Краща пристосованість до поганих шляхів. Великі колеса і підсилена ходова – запорука більш впевненого руху по невідомій дорозі;

Зручніший процес посадки в салон, оскільки він розташований вище над дорогою;

Кращий огляд через високу посадку за кермом;

Ширший вибір версій з 4х4. Так, найчастіше це буде повний привод на кілька хвилин, до перегріву муфти підключення, але для виїзду з нерозчищеної парковки цього має вистачити.

Мінуси

Більша ціна. Кросовер позиціонується як більш статусний, тому він дорожчий;

Більша витрата пального;

Гірший комфорт руху або гірша керованість – через більші масу і габарити виробникові доводиться обирати між двома налаштуваннями ходової;

Менший багажник. Через більші колісні арки, особливості підвіски і трансмісії багажник часто відверто малий.

Якщо коротко

Так, вибір між універсалом і кросовером – це перш за все вибір між практичністю і здоровими амбіціями. Але в українських умовах експлуатації є ще один важливий аспект: шляхи. У багатьох кросоверів титул кросовер-позашляховик частково виправданий, адже вони трохи краще пристосовані для поганого асфальту і для паркувань там, де парковки побудувати забули. І як не дивно, ця особливість важлива і для мешканців глибинки, і для жителів великого міста.