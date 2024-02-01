Кроссовер против универсала: какой автомобиль выбрать для семьи

Почему мы свели в одном "поединке" именно эти два типа кузова? Потому что и первый, и второй рассматривают перед покупкой потребители, которые ищут машину с универсальными возможностями. Правда, на деле их универсальность выходит в разных плоскостях, и покупателю важно вовремя понять, что для него важнее.

Что такое кузов универсал

Универсал – легковой автомобиль с двухобъемным кузовом, у которого пассажирская часть объединена с багажным отсеком. Универсалы конструируют на базе седанов, поэтому у них обязателен длинный задний свес (часть кузова позади задней оси) – это главное их отличие от более коротких хэтчбеков. Более того, в отдельных случаях универсал сознательно делают длиннее седана, чтобы увеличить его вместительность. Ради той же цели задняя стенка кузова у этих машин близка к вертикали; для загрузки, естественно, устроена торцевая дверь на всю ширину и высоту кузова.

Второй важный момент – кроме задней части, в остальном машина не отличается от других кузовов данной модели, то есть как минимум от седана и хэтчбека. То есть большинство деталей универсала одинаковы с остальными вариациями семейства.

Как правило, универсалы имеют только самые мощные двигатели из моторной линейки семейства, более жесткие пружины ходовой, а иногда у них особенная задняя подвеска с регулировкой клиренса. У некоторых марок универсалы имеют комплектацию с приводом на все четыре колеса. Эта машина всегда стоит дороже базовой модели своей линейки – хэтчбека, при том что универсал воспринимается как машина для наиболее хозяйственных и часто – более взрослых граждан.

Что такое кроссовер

Любой кроссовер – тип кузова на грани двух классов. В нашем случае это нечто среднее между внедорожником и этаким усредненным семейным авто, будь то хэтчбек или универсал. От внедорожника здесь увеличенный клиренс, большие колеса, высокий потолок салона и высокая посадка пассажиров, иногда – привод 4х4. От практичного семейного авто у кроссовера – объединенный с багажником салон, отсутствие серьезной вездеходной трансмиссии, и… пожалуй, все. Из-за того, что больше пространства отбирают большие колеса и более сложная (не всегда) ходовая часть, полезный объем кроссовера не столь велик, как можно было бы ожидать, судя по его внушительному облику.

Как правило, такие кроссоверы строят на технической базе схожего по вместимости массового хэтчбека, но одинаковых деталей не так уж много, а по кузову – нет совсем. Кроссовер всегда имеет более высокий статус, чем хэтчбек, седан и универсал, и отчасти в этом причина больших затрат на содержание.

Универсал – плюсы и минусы

Плюсы

Большая емкость кузова, в первую очередь – багажника;

Более доступные запчасти. Особенно заметна разница при покупке шин и кузовных деталей;

Более дешевое обслуживание. Универсал на мойке и шиномонтаже не назовут “джипом” и не возьмут с него повышенный тариф.

Минусы

Худшая защита кузова от мелких повреждений. Лишь несколько марок имеют загородные версии универсалов с защитным пластиковым обвесом;

Меньший клиренс. Опасность цепляться за дорогу днищем реальна не только при выездах на природу, но и на городских улицах зимой.

Кроссовер – за и против

Плюсы

Лучшая приспособленность к плохим дорогам. Большие колеса и усиленная ходовая – залог более уверенного движения по неизвестной дороге;

Более удобный процесс посадки в салон, поскольку он расположен выше над дорогой;

Лучший обзор из-за высокой посадки за рулем;

Более широкий выбор версий с 4х4. Да, чаще всего это будет полный привод на несколько минут, до перегрева муфты подключения, но для выезда с нерасчищенной парковки этого обычно хватает.

Минусы

Выше цена. Кроссовер позиционируется как более статусный, поэтому он дороже;

Больший расход горючего;

Худший комфорт движения или худшая управляемость – из-за больших массы и габаритов производителю приходится выбирать между двумя настройками ходовой;

Меньший багажник. Из-за больших колесных арок, особенностей подвески и трансмиссии багажник часто откровенно мал.

Если коротко

Да, выбор между универсалом и кроссовером – это прежде всего выбор между практичностью и здоровыми амбициями. Но в украинских условиях эксплуатации есть еще один важный аспект: дороги. У многих кроссоверов титул кроссовер-внедорожник частично оправдан, ведь они получше приспособлены для плохого асфальта и для парковок там, где парковки построить забыли. И как ни странно, эта особенность важна и для жителей глубинки, и для жителей большого города.