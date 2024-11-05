Кросовер Kia Sportage суттєво оновили: названо мотори, ціни та старт продажів

Головною особливістю зовнішності новинки є оновлений дизайн передньої частини. Авто отримало нові вертикально розташовані та більш агресивні фари, більші бампери і видозмінену решітку радіатора.

У салоні кросовер також зазнав достатньо змін. Так, машина отримала вигнуту панель приладів, яка поєднує в собі два 12,3-дюймових екрани та новий проекційний дисплей. Відтепер Kia пропонує три колірні схеми інтер’єру – Lounge Brown, Black і Navy Gray.

У Південній Кореї базова версія Sportage пропонується з 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 144 к.с., який також може працювати на пропан-бутані. Більш потужний 1,6-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом видає 177 к.с., і тепер працює в парі з новою восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач замість "робота" на 7 передач.

Гібридний варіант отримав додаткові 5 сил у порівнянні з попередньою моделлю. Його силовий агрегат поєднує в собі 1,6-літровий двигун з турбонаддувом потужністю 177 к.с. і єдиний електродвигун, який видає 64 к.с. Інженери Kia також оптимізували рекуперативне гальмування, дозволяючи водіям регулювати інтенсивність за допомогою пелюсткових перемикачів, а адаптивне гальмування тепер реагує на дорожні умови на основі даних навігації.

У Південній Кореї ціни га оновлений Kia Sportage починаються від 20 600 доларів. Очікується, що європейська та американська версії оновленого Sportage буде представлені до кінця року.