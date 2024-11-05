Кроссовер Kia Sportage существенно обновили: названы моторы, цены и старт продаж

Главной особенностью облика новинки является обновленный дизайн передней части. Автомобиль получил новые вертикально расположенные и более агрессивные фары, большие бамперы и видоизмененную решетку радиатора.

В салоне кроссовер также претерпел достаточно изменений. Так, машина получила изогнутую приборную панель, которая сочетает в себе два 12,3-дюймовых экрана и новый проекционный дисплей. Теперь Kia предлагает три цветовых схемы интерьера – Lounge Brown, Black и Navy Gray.

В Южной Корее базовая версия Sportage предлагается с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 144 л.с., который также может работать на пропан-бутане. Более мощный 1,6-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом выдает 177 л.с., и теперь работает в паре с новой восьмиступенчатой автоматической коробкой вместо "работа" на 7 передач.

Гибридный вариант получил дополнительные 5 сил по сравнению с предыдущей моделью. Его силовой агрегат совмещает в себе 1,6-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 177 л.с. и единственный электродвигатель, выдающий 64 л.с. Инженеры Kia также оптимизировали рекуперативное торможение, позволяя водителям регулировать интенсивность с помощью лепестковых переключателей, а адаптивное торможение теперь реагирует на дорожные условия на основе данных навигации.

В Южной Корее цены на обновленный Kia Sportage начинаются от 20 600 долларов. Ожидается, что европейская и американская версия обновленного Sportage будет представлена до конца года.