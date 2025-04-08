Кросовер Hyundai Palisade отримав незвично високий дах: подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motor1 .

Судячи з фото, надбудова збільшує висоту стелі і водночас простір і без того просторого салону. Зазначається, що це лише передсерійна версія, а тому оздоблення інтер'єру залишилося за кадром.

Висота флагмана завдяки надбудові на даху збільшилася до 2002 мм – це на 237 мм більше, ніж у звичайного Hyundai Palisade другого покоління. Довжина кузова залишилася незмінною і складає 5060 міліметрів. Ще одна особливість Palisade Highroof – 20-дюймові колеса з іншим дизайном.

Салон поки що не показали, але на деяких кадрах можна помітити великий сенсорний екран для задніх пасажирів. Очікується, що такий кросовер запропонують у шестимісному варіанті та в багато укомплектованому чотиримісному. Нагадаємо, що друга генерація Palisade дебютувала наприкінці минулого року, і Hyundai вже готує для нього заводський позашляховий варіант XRT.