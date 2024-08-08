Кросівки Dolce&Gabbana, як стильна інвестиція

Взуття, яке приваблює італійською естетикою та якістю. Люди часто бояться обирати дизайнерські кросівки, обґрунтовуючи це тим, що лише спортивні лейбли знаються на тому, як зробити гарну пару, яка слугуватиме не один рік. Але деякі бренди, до прикладу, Dolce&Gabbana, вже настільки довго на ринку спортивного взуття, що можна не сумніватися в тому, що купити кросівки Dolce&Gabbana жіночі, чоловічі або дитячі – стане вашою правильною інвестицією.

Вже більше десяти років Dolce&Gabbana підкорює streetstyle культуру своїм взуттям. Насправді, розкіш кросівок бренду криється далеко не в дизайні, а в матеріалах і конструкції, тому ви можете бути впевненими, що будь-яка пара виготовлена з використанням високоточних технологій.

В арсеналі бренду доволі багато моделей, кожна з яких підійде для певного стилю, аутфіту чи події. Наприклад, якщо ви полюбляєте масивне взуття, а ваш стиль можна описати як спортивний, то пропонуємо купити Dolce&Gabbana Airmaster: вони нагадують естетику dad sneaker, виконані з нейлону, шкіри та замші, а велика підошва забезпечує м’яку ходу.

Найпопулярнішою моделлю стала пара Portofino Sneaker, які за формою подібні до кед. Вони практично є класикою бренду та найвпізнаванішим взуттям Dolce&Gabbana. Простота і лаконічність поєднуються разом в цій парі, тому їх так полюбляють прихильники елегантності, адже навіть з костюмом вони виглядають довершено. Варіативна палітра цієї моделі заворожує, адже вони є в будь-якому кольорі, з емблемами, знаковими принтами корони, серцями, написами. Особливою популярністю користується проста біла пара з лого на задній частині підошви.

Кожний сезон бренд випускає кросівки в лімітованих дизайнах, таке рішення стане в нагоді тим, хто хоче придбати унікальну пару, яка стане не просто інвестицією, а майже що експонатом.