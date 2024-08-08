Кроссовки Dolce&Gabbana, как стильная инвестиция

Обувь, которая привлекает итальянской эстетикой и качеством. Люди часто боятся выбирать дизайнерские кроссовки, обосновывая это тем, что только спортивные лейблы разбираются в том, как сделать хорошую пару, которая будет служить не один год. Но некоторые бренды, к примеру, Dolce & Gabbana уже настолько долго на рынке спортивной обуви, что можно не сомневаться в том, что купить кроссовки Dolce & Gabbana женские, мужские или детские – станет вашей правильной инвестицией.

Уже более десяти лет Dolce & Gabbana покоряет streetstyle культуру своей обувью. На самом деле, роскошь кроссовок бренда кроется далеко не в дизайне, а в материалах и конструкции, поэтому вы можете быть уверены, что любая пара изготовлена с использованием высокоточных технологий.

В арсенале бренда достаточно много моделей, каждая из которых подойдет для определенного стиля, аутфита или события. К примеру, если вы любите массивную обувь, а ваш стиль можно описать как спортивный, то предлагаем купить Dolce & Gabbana Airmaster: они напоминают эстетику dad sneaker, выполненные из нейлона, кожи и замши, а большая подошва обеспечивает мягкую походку.

Самой популярной моделью стала пара Portofino Sneaker, которые по форме похожи на кеды. Они практически являются классикой бренда и самой узнаваемой обувью Dolce & Gabbana. Простота и лаконичность сочетаются вместе в этой паре, поэтому их так любят поклонники элегантности, ведь даже с костюмом они выглядят изумительно. Вариативная палитра этой модели завораживает, ведь они есть в любом цвете, с эмблемами, знаковыми принтами короны, сердцами, надписями. Особой популярностью пользуется простая белая пара с лого на задней части подошвы.

Каждый сезон бренд выпускает кроссовки в лимитированных дизайнах, такое решение пригодится тем, кто хочет приобрести уникальную пару, которая станет не просто инвестицией, а почти что экспонатом.