Кросбі заткнув рота Овєчкіну дублем і привів "Піттсбург" до першої перемоги в сезоні НХЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

До Вашингтона "пінгвіни" приїхали після несподіваної домашньої поразки від "Чикаго" (2:4). Натомість столична команда дебютувала в сезоні протистоянням із "Піттсбургом" на власному льоду.

Щоправда, боротьби не вийшло. Після безгольового першого періоду гості взялися до справи в другій 20-хвилинці. "Пінгвінз" шокували "Кепіталз" двома голами в стартові п'ять хвилин. Розпочав побиття господарів Малкін, який перед воротами скористався передачею Ракеля.

Далі ж на перший план вийшов Кросбі. Лідер "Піттсбурга" оформив дубль, двічі опинившись у ролі фінішера комбінацій за участі того ж Малкіна та Генцела. Спершу він із "п'ятака" проштовхнув шайбу за лінію у затяжній атаці гостей у більшості. А потім класно зіграв на добиванні праворуч від воріт.

Добив "Вашингтон" Сміт із передачі Малкіна. Гідної відповіді в Овєчкіна та компанії на шайби "Піттсбурга" не знайшлося. У іншому поєдинку вечора "Арізона" в серії булітів переграла "Нью-Джерсі" (4:3 Б).