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У Кропивницькому знову лунають вибухи

Кропивницький, Четвер 04 січня 2024 14:08
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У Кропивницькому знову лунають вибухи Фото: у Кропивницькому вдруге за день лунають вибухи 4 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Кропивницькому вдруге за день лунають вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media, Telegram голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"У Кропивницькому чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні suspilne.media.

Наразі повітряна тривога в області триває. Залишайтеся в укриттях, зберігайте спокій. Не викладайте фото та відео в соціальні мережі ймовірних результатів вибухів.

"Друзі, в мережі не викладаємо!" - зазначив голова ОВА Андрій Райкович.

Обстріл Кропивницького

Вибухи у Кропивницькому гримлять не вперше 4 січня. До цього росіяни обстріляли Кропивницький, використавши ракету Х-59. Під ударом опинились місцеві енергетичні підприємства. У місті деякий час спостерігалися перебої зі світлом та водою. Одна людина загинула, ще 8 було поранено.

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Кропивницький вибухи Кропивницька область
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