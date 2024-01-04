У Кропивницькому знову лунають вибухи

У Кропивницькому вдруге за день лунають вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media, Telegram голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"У Кропивницькому чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні suspilne.media.

Наразі повітряна тривога в області триває. Залишайтеся в укриттях, зберігайте спокій. Не викладайте фото та відео в соціальні мережі ймовірних результатів вибухів.

"Друзі, в мережі не викладаємо!" - зазначив голова ОВА Андрій Райкович.

Обстріл Кропивницького

Вибухи у Кропивницькому гримлять не вперше 4 січня. До цього росіяни обстріляли Кропивницький, використавши ракету Х-59. Під ударом опинились місцеві енергетичні підприємства. У місті деякий час спостерігалися перебої зі світлом та водою. Одна людина загинула, ще 8 було поранено.