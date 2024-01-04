ua en ru
Чт, 04 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Кропивницком снова раздаются взрывы

Кропивницкий, Четверг 04 января 2024 14:08
UA EN RU
В Кропивницком снова раздаются взрывы Фото: в Кропивницком второй раз за день раздаются взрывы 4 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Кропивницком второй раз за день раздаются взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, Telegram главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"В Кропивницком слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении suspilne.media.

В настоящее время воздушная тревога в области продолжается. Оставайтесь в укрытиях, сохраняйте спокойствие. Не размещайте фото и видео в социальных сетях возможных результатов взрывов.

"Друзья, в сети не выкладываем!" - отметил глава ОВА Андрей Райкович.

Обстрел Кропивницкого

Взрывы в Кропивницком гремят не впервые 4 января. До этого россияне обстреляли Кропивницкий, использовав ракету Х-59. Под ударом оказались местные энергитические предприятия. В городе некоторое время наблюдались перебои со светом и водой. Один человек погиб, еще 8 были ранены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кропивницкий вибухи Кропивницкая область
NEWS
Успешная операция ГУР. В России на аэродроме сгорел Су-34
Успешная операция ГУР. В России на аэродроме сгорел Су-34
DAILY
Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта