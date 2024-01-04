В Кропивницком снова раздаются взрывы
В Кропивницком второй раз за день раздаются взрывы. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, Telegram главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.
"В Кропивницком слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении suspilne.media.
В настоящее время воздушная тревога в области продолжается. Оставайтесь в укрытиях, сохраняйте спокойствие. Не размещайте фото и видео в социальных сетях возможных результатов взрывов.
"Друзья, в сети не выкладываем!" - отметил глава ОВА Андрей Райкович.
Обстрел Кропивницкого
Взрывы в Кропивницком гремят не впервые 4 января. До этого россияне обстреляли Кропивницкий, использовав ракету Х-59. Под ударом оказались местные энергитические предприятия. В городе некоторое время наблюдались перебои со светом и водой. Один человек погиб, еще 8 были ранены.
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