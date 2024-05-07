У Кропивницькому жінка випала з оглядового колеса та розбилася на смерть

В Кропивницькому жінка впала з оглядового колеса та розбилася на смерть. Трагедія сталася в місцевому Дендропарку.

Про це розповіла речниця Національної поліції Кіровоградської області Віталіна Бевзенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

За її словами, інформація на номер 102 надійшла о 16:00. Загибла - 56-річна жителька Кропивницького.

Поліція вже розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою".

Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пізніше трагедію прокоментував представник адміністрації дендропарку. За його інформацією, жінка залишила передсмертну записку. Відомо, що вона втратила на війні близьку людину.

"Жінка зайшла на атракціон в медичній масці, це видно по камерах відеонагляду. Коли вона доїхала до самого верха атракціону, то, за словами очевидців, які були поруч - це молода пара з дитиною, вони бачили як жінка перехилилась і сама випала звідти", - розповів він.

За його словами, працівники одразу констатували смерть жінки, а також викликали поліцію та швидку допомогу. У жінки залишився 15-річний син, який підтвердив, що це його мама.