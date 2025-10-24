У Кропивницькому відкрився 4-й центр ментального здоров'я всеукраїнської мережі "Повернення"

Щороку в кропивницькому центрі "Повернення" зможуть отримати якісну психологічну допомогу понад 4000 захисників і захисниць України та членів їхніх родин.

Проєкт "Повернення" демонструє успішне партнерство між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють центри ментального здоров’я на базі державних медичних установ.

Фото: у Кропивницькому відкрили центр мережі "Повернення" (пресслужба)

Коштом проєкту проведено капітальний ремонт частини приміщень однієї з провідних лікарень Кропивницького та облаштовано сучасний, комфортний і безбар’єрний простір, де військовим, ветеранам та їхнім родинам надаватиметься комплексна психологічна підтримка.

Фото: у центрі надають психологічну допомогу воїнам і їхнім родинам (пресслужба)

"Якісна психологічна допомога воїнам і їхнім родинам починається з професіоналів, які постійно розвиваються. Саме тому, розбудовуючи всеукраїнську мережу центрів ментального здоров’я "Повернення", ми зосереджуємося не лише на створенні сучасних центрів, а й на системному розвитку фахівців", - каже Світлана Гриценко, керівниця проєкту "Повернення".

Станом на кінець жовтня 2025 року проведено понад 60 освітніх заходів у співпраці з українськими та міжнародними експертами. За словами Світлани Гриценко, мета проєкту - запровадити в Україні найвищі стандарти підтримки ментального здоров’я для тих, хто пережив наслідки війни.

Фото: у центрі є палата стаціонару (пресслужба)

У новому центрі облаштували три кабінети фахівців для індивідуальної та сімейної психологічної допомоги, кімнату групової терапії, двомісну палату денного стаціонару з медичними електричними багатофункціональними ліжками, маніпуляційну, ординаторську, кімнату відпочинку персоналу, інвентарну, гардероб, рецепцію та інклюзивні санвузли.

Центр забезпечено всім необхідним обладнанням - від комп’ютерної техніки й мультимедійного проєктора до системи психологічного розвантаження Shiftwave System (США). Є матеріали для арттерапії, настільні ігри, інвентар для занять йогою, а також професійна бібліотека з психології та психотерапії.

У кропивницькому центрі "Повернення" з відвідувачами працює мультидисциплінарна команда, до якої входять лікарі-психіатри, психологи, психотерапевти, медичні сестри, а за потреби - кейс-менеджери, соціальні працівники, фахівці із супроводу ветеранів.

Фото: у кропивницькому центрі "Повернення" працює мультидисциплінарна команда (пресслужба)

Такий підхід забезпечує комплексну підтримку - від первинного консультування до довготривалої терапії та соціальної адаптації.

"Для нас найважливіше - бачити за кожним зверненням людину, а не діагноз. У центрі "Повернення" ми створюємо простір, де можна відчути безпеку й довіру з перших хвилин. Тут немає стигми, немає осуду - є прийняття, підтримка і професійна робота фахівців. Ми дбаємо про приватність кожного, адже саме з поваги до особистих меж починається справжнє відновлення", - зазначає Антоніна Курінна, завідувачка центру ментального здоров’я "Повернення" в Кропивницькому.

Фото: центр "Повернення" - простір, де можна відчути безпеку й довіру з перших хвилин (пресслужба)

Фахівці центру практикують дієві підходи, серед яких когнітивно-поведінкова терапія, гештальт-терапія, травмоорієнтована терапія, техніки стабілізації, саморегуляції, групова терапія та кризове консультування.

Особлива увага приділяється створенню безпечного середовища, емпатійному ставленню й поступовому відновленню психічної стійкості пацієнтів.

Центри ментального здоров’я "Повернення" надають безоплатну допомогу військовим, ветеранам та їхнім родинам.

На першому етапі проєкту "Повернення" передбачено відкриття 20-25 центрів ментального здоров’я по всій Україні. Щороку вони зможуть забезпечувати фахову допомогу понад 100 тисячам воїнів і членів їхніх родин.