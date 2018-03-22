В Кропивницком разоблачили военного на хищении средств связи

Рыночная стоимость указанного имущества составляет почти 80 тысяч гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили контрактника одной из воинских частей, которая дислоцируется на территории Кировоградской области, на хищении средств связи боевых подразделений. Об этом говорится в сообщении СБУ в Facebook.

Сообщается, что сержант роты охраны похитил 14 радиостанций с целью их сбыта. Рыночная стоимость указанного имущества составляет почти 80 тысяч гривен.

Оперативники спецслужбы разоблачили злоумышленника во время продажи шести средств связи вблизи одного из местных торговых центров.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения.

В Кропивницкому #СБУ разоблачила военного на хищении средств связи Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили... Опубликовано Служба безопасности Украины 21 март 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили механизм хищения денег бывшим первым заместителем директора одного из государственных портовых операторов Николаевской области.

В рамках открытого уголовного производства бывшему чиновнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.