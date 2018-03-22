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У Кропивницькому викрили військового на розкраданні засобів зв’язку

НовиниНадзвичайні події    22.03.2018 - 05:30
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Ринкова вартість зазначеного майна становить майже 80 тисяч гривень

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили контрактника однієї з військових частин, що дислокується на території Кіровоградської області, на розкраданні засобів зв’язку бойових підрозділів. Про це йдеться у повідомленні СБУ в Facebook.

Повідмляється, що сержант роти охорони викрав 14 радіостанцій з метою їх збуту. Ринкова вартість зазначеного майна становить майже 80 тисяч гривень.

Оперативники спецслужби викрили зловмисника під час продажу шести засобів зв’язку поблизу одного з місцевих торговельних центрів.

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

 

У Кропивницькому #СБУ викрила військового на розкраданні засобів зв’язку Співробітники Служби безпеки України викрили...

Опубліковано Служба безпеки України 21 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України викрили механізм розкрадання грошей колишнім першим заступником директора одного з державних портових операторів Миколаївської області.

У рамках відкритого кримінального провадження колишньому посадовцю оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

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Теги: Служба безпеки України, Кропивницький, хищение
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