UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

У Кропивницькому районі оголошували радіаційну небезпеку: що відомо

Фото: загроза не підтвердилася (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 7 вересня, в обласному центрі Кіровоградської області з'явилося попередження про радіаційну небезпеку. Однак це був збій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на додаток "Карта повітряних тривог" і Telegram глави Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

Зокрема, о 22:59 у Кропивницькому та районі на хвилину з'явилося попередження про радіаційну небезпеку. Це можна відстежити у додатку "Повітряна тривога".

Також у мережі були кадри, де у повідомленні було описано порядок дій, що робити, а також заклик не виходити на вулиці.

Варто зауважити, що паралельно у Кіровоградській області поширювалася повітряна тривога, оскільки ворог вчергове запустив дрони.

Ще через деякий час, глава Кіровоградської ОВА прокоментував ситуацію щодо радіаційної небезпеки та пояснив, що це був збій.

"Друзі! В додатку "Повітряна тривога" стався технічний збій. Загрози радіаційної небезпеки немає", - написав він.

Радіаційна тривога

Нагадаємо, кілька тижнів тому, в ніч на 20 серпня, в Миргородському районі (Полтавська область) теж оголошували радіаційну небезпеку. Попередження тривало близько хвилини і незабаром, як виявилося, було помилковим.

Також варто зазначити, що тієї ночі ворог також атакував Україну дронами. Безпілотники фіксували і в Полтавській області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кіровоградська областьВійна в Українірадиационная опасность