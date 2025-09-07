У Кропивницькому районі оголошували радіаційну небезпеку: що відомо

Пізно ввечері, 7 вересня, в обласному центрі Кіровоградської області з'явилося попередження про радіаційну небезпеку. Однак це був збій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на додаток "Карта повітряних тривог" і Telegram глави Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.
Зокрема, о 22:59 у Кропивницькому та районі на хвилину з'явилося попередження про радіаційну небезпеку. Це можна відстежити у додатку "Повітряна тривога".
Також у мережі були кадри, де у повідомленні було описано порядок дій, що робити, а також заклик не виходити на вулиці.
Варто зауважити, що паралельно у Кіровоградській області поширювалася повітряна тривога, оскільки ворог вчергове запустив дрони.
Ще через деякий час, глава Кіровоградської ОВА прокоментував ситуацію щодо радіаційної небезпеки та пояснив, що це був збій.
"Друзі! В додатку "Повітряна тривога" стався технічний збій. Загрози радіаційної небезпеки немає", - написав він.
Нагадаємо, кілька тижнів тому, в ніч на 20 серпня, в Миргородському районі (Полтавська область) теж оголошували радіаційну небезпеку. Попередження тривало близько хвилини і незабаром, як виявилося, було помилковим.
Також варто зазначити, що тієї ночі ворог також атакував Україну дронами. Безпілотники фіксували і в Полтавській області.