UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Кропивницькому пролунав звук вибуху

Архівне фото: У Кропивницькому пролунав звук вибуху (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

У Кропивницькому сьогодні, 16 лютого, пролунав звук вибуху. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне", Повітряні сили України і голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"У Кропивницькому чути звук вибуху", - йдеться в повідомленні.

Повітряні сили раніше повідомляли про ракету, яка летіла у напрямку Кропивницького.

Пізніше повідомлялося про другий вибух, який чули в Кропивницькому.

Наразі по всій території України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попереджають про ризик застосування балістичного озброєння.

Свіжа інформація

Райкович повідомив, що в Кропивницькому районі після вибухів попередньо без постраждалих і руйнувань.

Обстріли населених пунктів України

Росія в ніч на 16 лютого вдарила ракетою по Полтавській області. Ворог знову атакував Миргородський район.

Також Херсон в ніч на 16 лютого знову обстріляли російські загарбники. Через пошкодження тролейбуси не вийшли на маршрути.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКропивницькийВійна в Україні