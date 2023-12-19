У Кропивницькому пролунав вибух: що про це відомо

"Стосовно звуків вибухів в Кропивницькому прошу зберігати спокій. Чергові наряди патрульної поліції та ДСНС виїхали на місце події", - написав він.

Пізніше Райкович додав, що за попередньою інформацією чергових патрульної поліції вибух був від підриву гранати.

Особу, яка його здійснила затримано. Обійшлося без постраждалих.

Підрив гранат у сільраді на Закарпатті

Нагадаємо днями в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав три гранати прямо під час засідання сесії. Внаслідок вибухів постраждали 23 людини включно із підозрюваним.

Серед постраждалих 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років. Вони отримали поранення різної тяжкості, у більшості діагностували осколкові поранення.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляв, що депутат заздалегідь готувався до теракту. Правоохоронці знайшли відповідні докази.

Детальніше про ситуацію можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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