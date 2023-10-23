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У Кропивницькому пролунав вибух

Понеділок 23 жовтня 2023 17:47
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У Кропивницькому пролунав вибух Ілюстративне фото: у Кропивницькому пролунав вибух (facebook_com)
Автор: Наталія Кава

Звук, схожий на вибух, було чути у місті Кропивницький у понеділок, 23 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника ОВА Андрія Райковича.

За попередніми даними, звук вибуху було чути о 17:16. В цей час у місті та області не було оголошено про сигнал повітряної тривоги.

Як заявив начальник ОВА Андрій Райкович, на місті події працюють відповідні служби.

"Вибух, який пролунав в Кропивницькому, не стосується ворожої агресії", - сказав він.

Нічний обстріл

Нагадаємо, пізно ввечері 21 жовтня російська армія вдарила по терміналу "Нової пошти" у селі Коротич Харківської області. Внаслідок атаки будівля була майже зруйнована. Окупанти застосували ракети С-300.

Місцева влада уточнила, що поранення отримали 16 осіб, шестеро людей загинули.

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Кропивницький Вибух
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