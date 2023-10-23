В Кропивницком раздался взрыв

Звук, похожий на взрыв, был слышен в городе Кропивницкий в понедельник, 23 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника ОВА Андрея Райковича.

По предварительным данным, звук взрыва был слышен в 17:16. В настоящее время в городе и области не было объявлено о сигнале воздушной тревоги.

Как заявил начальник ОВА Андрей Райкович, на городе происшествия работают соответствующие службы.

"Взрыв, раздавшийся в Кропивницком, не касается враждебной агрессии", - сказал он.

Ночной обстрел

Напомним, поздно вечером 21 октября российская армия ударила по терминалу "Новой почты" в селе Коротич Харьковской области. В результате атаки здание было почти разрушено. оккупанты применили ракеты С-300.

Местные власти уточнили, что ранения получили 16 человек, шесть человек погибли.

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