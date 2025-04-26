У Кропивницькому пролунали вибухи на тлі дронової атаки

Військові попередили мешканців Кропивницького про загрозу дронової атаки. Так, був помічений рух кількох груп БПЛА противника у напрямку міста.

Спочатку про вибух у Кропивницькому повідомляли місцеві пабліки близько 00:25.

Приблизно через десять хвилин у районі міста пролунали нові вибухи, вказується у місцевих ЗМІ та пабліках..

Зазначимо також, що у мережі писали про фіксацію щонайменше 8 "Шахедів", які рухалися у бік Кропивницького.

"Друзі! Не ігноруйте повітряну тривогу! Подбайте про безпеку". - написав глава Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райкович у своєму Telegram.

Щодо можливих наслідків дронової атаки на місто Кропивницький наразі офіційних даних немає.

Додамо також, що в мережі повідомляють про роботу ППО в районі Кропивницького.