У Кропивницькому пролунали вибухи на тлі дронової атаки

У районі міста Кропивницький у ніч проти 26 квітня пролунали вибухи. У бік міста фіксувався рух ворожих ударних безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та "Суспільне Кропивницький".
Військові попередили мешканців Кропивницького про загрозу дронової атаки. Так, був помічений рух кількох груп БПЛА противника у напрямку міста.
Спочатку про вибух у Кропивницькому повідомляли місцеві пабліки близько 00:25.
Приблизно через десять хвилин у районі міста пролунали нові вибухи, вказується у місцевих ЗМІ та пабліках..
Зазначимо також, що у мережі писали про фіксацію щонайменше 8 "Шахедів", які рухалися у бік Кропивницького.
"Друзі! Не ігноруйте повітряну тривогу! Подбайте про безпеку". - написав глава Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райкович у своєму Telegram.
Щодо можливих наслідків дронової атаки на місто Кропивницький наразі офіційних даних немає.
Додамо також, що в мережі повідомляють про роботу ППО в районі Кропивницького.
Як повідомлялося раніше, російські окупанти ввечері у п'ятницю, 25 квітня, запустили у бік України дрони-камікадзе для чергової повітряної атаки. Ворожі ударні безпілотники зайшли у повітряний простір країни з південного напрямку, після чого стали маневрувати.
У низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу дронових ударів.
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