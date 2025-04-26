В Кропивницком прозвучали взрывы на фоне дроновой атаки

В районе города Кропивницкий в ночь на 26 апреля прогремели взрывы. В сторону города фиксировалось движение вражеских ударных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и "Суспільне Кропивницкий".
Военные предупредили жителей Кропивницкого об угрозе дроновой атаки. Так, было замечено движение нескольких групп БПЛА противника в направлении города.
Сначала о взрыве в Кропивницком сообщали местные паблики около 00:25.
Примерно через десять минут в районе города раздались новые взрывы, указывается в местных СМИ и пабликах.
Отметим также, что в сети писали о фиксации не менее 8 "Шахедов", которые двигались в сторону Кропивницкого.
"Друзья! Не игнорируйте воздушную тревогу! Позаботьтесь о безопасности". - написал глава Кировоградской областной военной администрации Андрея Райкович в своем Telegram.
О возможных последствиях дроновой атаки на город Кропивницкий пока официальных данных нет.
Добавим также, что в сети сообщают о работе ПВО в районе Кропивницкого.
Как сообщалось ранее, российские оккупанты вечером в пятницу, 25 апреля, запустили в сторону Украины дроны-камикадзе для очередной воздушной атаки. Вражеские ударные беспилотники зашли в воздушное пространство страны с южного направления, после чего стали маневрировать.
В ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы дроновых ударов.
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