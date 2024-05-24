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У Кропивницькому пролунали вибухи, працює ППО

П'ятниця 24 травня 2024 14:37
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У Кропивницькому пролунали вибухи, працює ППО Колаж РБК-Україна
Автор: Валерія Поліщук

У Кропивницькому пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та допис голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича в Telegram.

За словами Райковича, у місті працює ППО.

"Друзі, працює ППО. В мережі нічого не викладаємо і нічого не коментуємо", - заявив він.

До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракету, яка прямує у напрямок Кіровоградської області

"Ракета на Миколаївщині у напрямку Кіровоградської області", - йшлося у повідомленні.

Після цього Повітряні сили додали, що жителі Кропивницького мають терміново пройти в укриття.

Тривога в Україні

Сьогодні в Україні вже повідомляли про оголошення повітряної тривоги через зліт російського МіГ-31К. Однак потім оголосили про відбій тривоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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