В Кропивницком прогремели взрывы, работает ПВО
В Кропивницком прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное" и сообщение главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича в Telegram.
По словам Райковича, в городе работает ПВО.
"Друзья, работает ППО. В сети ничего не выкладываем и ничего не комментируем", - заявил он.
До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракете, которая направляется в сторону Кировоградской области
"Ракета в Николаеской области в направлении Кировоградской области", - говорилось в сообщении.
После этого Воздушные силы добавили, что жители Кропивницкого должны срочно пройти в укрытие.
Тревога в Украине
Сегодня в Украине уже сообщали об объявлении воздушной тревоги из-за взлета российского МиГ-31К. Однако затем объявили об отбое тревоги.
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