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В Кропивницком прогремели взрывы, работает ПВО

Пятница 24 мая 2024 14:37
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В Кропивницком прогремели взрывы, работает ПВО Коллаж РБК-Украина
Автор: Валерия Полищук

В Кропивницком прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное" и сообщение главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича в Telegram.

По словам Райковича, в городе работает ПВО.

"Друзья, работает ППО. В сети ничего не выкладываем и ничего не комментируем", - заявил он.

До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракете, которая направляется в сторону Кировоградской области

"Ракета в Николаеской области в направлении Кировоградской области", - говорилось в сообщении.

После этого Воздушные силы добавили, что жители Кропивницкого должны срочно пройти в укрытие.

Тревога в Украине

Сегодня в Украине уже сообщали об объявлении воздушной тревоги из-за взлета российского МиГ-31К. Однако затем объявили об отбое тревоги.

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