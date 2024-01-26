У Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Звуки вибухів у місті було чути близько 22:05. В Кропивницькому та Кіровоградській області триває повітряна тривога.

У місцевих пабліках пишуть, що вибухи можуть бути результатом роботи систем протиповітряної оборони з відбиття атаки.

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію ворожих безпілотників в Кіровоградській області.

"БпЛА в районі Кропивницького!" - йшлося в оголошенні військових о 22:05.

Пізніше у ПС повідомили, що інша група ворожих ударних дронів у Кіровоградській області прямує курсом на Кременчук.

Атака дронів 26 січня

Сьогодні ввечері російські загарбники вчергове запустили по території України ударні безпілотники типу "Шахед". Запуск дронів противника було зафіксовано з півдня країни.

У деяких регіонах була оголошена повітряна тривога. Жителів відповідних областей просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Нагадаємо також, що знімати роботу ППО заборонено, слід дотримуватися "інформаційної тиші".