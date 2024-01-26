В Кропивницком прогремели взрывы во время воздушной тревоги

Звуки взрывов в городе было слышно около 22:05. В Кропивницком и Кировоградской области продолжается воздушная тревога.

В местных пабликах пишут, что взрывы могут быть результатом работы систем противовоздушной обороны по отражению атаки.

До этого в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о фиксации вражеских беспилотников в Кировоградской области.

"БпЛА в районе Кропивницкого!" - говорилось в объявлении военных в 22:05.

Позже в ВС сообщили, что другая группа вражеских ударных дронов в Кировоградской области следует курсом на Кременчуг.

Атака дронов 26 января

Сегодня вечером российские захватчики в очередной раз запустили по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахед". Запуск дронов противника был зафиксирован с юга страны.

В некоторых регионах была объявлена воздушная тревога. Жителей соответствующих областей просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Напомним также, что снимать работу ПВО запрещено, следует соблюдать "информационную тишину".