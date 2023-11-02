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У Кропивницькому пролунали вибухи

Фото: в Кропивницькому пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вночі 2 листопада в Кропивницькому пролунали вибухи, в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Про вибухи повідомили близько 23:16, до цього Повітряні сили попереджали про загрозу застосуванння противником ударних БПЛА типу Shahed.

Повітряна атака 2 листопада

Ввечері 2 листопада росіяни вкотре атакували Україну з повітря. В ПС повідомили про застосування росіянами "шахедів" та ракет. Станом на 23:24 небезпека оголошена в 10 областях.

До цього вибухи лунали в Харкові. Там влада закликала містян дттримуватися правил безпеки та не публікувати фото наслідків. До цього ПС попереджали про загрозу застосування в регіоні дронів.

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ВибухВійна Росії проти України