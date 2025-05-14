У Кропивницькому пролунала серія вибухів: військові попереджали про дрони

Перші вибухи пролунали 04:20. Через декілька хвилин місцеві жителі чули ще звуки вибухів, а в 04:30 ще одну серію.

Незадовго до цього військові інформували, що в південній частині Кіровоградської області зафіксовано ударні дрони РФ, які тримали курс на північ.

Офіційних коментарів щодо наслідків атаки поки не було.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:33 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Кіровоградській, Київській, Житомирській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях.