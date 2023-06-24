У Кропивницькому є пошкодження через падіння уламків збитих ракет
У Кропивницькому в ніч на 24 червня спрацювали сили ППО. Через падіння уламків ворожих ракет є пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Кіровоградської ОВА Андрія Райковича в Telegram.
"Працювали сили ППО. Уламками збитих ракет в Кропивницькому пошкоджено кілька домоволодінь та авто", - написав він.
На щастя, внаслідок російської атаки ніхто не постраждав. На місці інциденту працює ДСНС.
Райкович додав, що пошкоджені будинки обстежить спеціальна комісія. У разі необхідності людям запропонують тимчасове житло.
Нічна атака на Україну
Росія цієї ночі вкотре атакувала Україну, цього разу окупанти випустили ракети.
У Києві сили ППО збили понад 20 ворожих ракет, проте уламки пошкодили багатоповерхівку у Солом'янському районі. Через атаку загинуло двоє людей, ще 11 отримали поранення.
Також росіяни атакували приватний сектор Дніпра, було зруйновано кілька будинків. Харків російська армія обстріляла ракетами С-300.
Більш детально про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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