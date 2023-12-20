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У Кропивницькому було чути звуки вибухів

Фото: у Кропивницькому було чути звуки вибухів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Кропивницькому було чути кілька вибухів сьогодні вночі, 20 грудня. Повітряну тривогу оголосили за кілька хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння для південних областей, а після звуків вибухів загроза розширилася на Кіровоградську область.

Нічна атака росіян 20 грудня

Російські війська в ніч з 19 на 20 грудня запустили по території України кілька груп "Шахедів" з двох напрямків - північного та південного. Про загрозу застосування ворожих дронів-камікадзе попереджали у центральних, північних та південних областях.

Повідомлялося, що на Київщині працювали сили протиповітряної оборони, під час атаки на столицю всі ударні безпілотники були знищені.

Також через деякий час ворог ударив по Харкову, було зафіксовано щонайменше два прильоти біля житлових будинків в одному з районів міста.

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КропивницькийвибухиВторгнення Росії до України