RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Кропивницком были слышны звуки взрывов

Фото: в Кропивницком были слышны звуки взрывов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Кропивницком было слышно несколько взрывов сегодня ночью, 20 декабря. Воздушную тревогу объявили спустя несколько минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения для южных областей, а после звуков взрывов угроза расширилась и на Кировоградскую область.

Ночная атака россиян 20 декабря

Российские войска в ночь с 19 на 20 декабря запустили по территории Украины несколько групп "Шахедов" с двух направлений - северного и южного. Об угрозе применения вражеских дронов-камикадзе предупреждали в центральных, северных и южных областях.

Сообщалось, что в Киевской области работали силы противовоздушной обороны, во время атаки на столицу все ударные беспилотники были уничтожены.

Также спустя некоторое время враг ударил по Харькову, было зафиксировано не менее двух прилетов возле жилых домов в одном из районов города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КропивницкийвибухиВторжение России в Украину