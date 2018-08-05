У Кропивницькому потонув підліток

Тіло хлопчика виявили на Новомиколаївському пляжі р. Інгул

У Кропивницькому 4 серпня потонув хлопець 2003 року народження. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Кіровоградській області.

Тіло хлопчика виявили на Новомиколаївському пляжі р. Інгул у м. Кропивницький 4 серпня о 12:53.

"Рятувальники водолазно-рятувального відділення АРЗСП Управління ДСНС в області дістали тіло загиблого з водойми. Ним виявився місцевий житель 2003 р.н. Причина та обставини загибелі хлопця встановлюються", - повідомляють у ДСНС.

Фото: пошуки загиблого (kirovohrad.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, станом на 29 липня в Україні з початку 2018 року на водоймах загинули 704 людини. З початку липня загинуло 189 українців.

1 серпня у Закарпатській області виявили тіло 9-річної дівчинки, яка зникла на Тисі кілька днів до того. Тіло дитини водолази ДСНС водолазно-рятувального відділення м. Хуст виявили орієнтовно о 13:10 на відстані близько 9 км по течії вниз від орієнтовного місця утоплення двох дітей. Рятувальники доправили його на берег, де передали правоохоронцям.