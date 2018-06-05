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В Кропивницком произошел взрыв возле банка

НовостиПроисшествия    05.06.2018 - 11:50
Фото: место взрыва (facebook.com gre4ka.info)
Фото: место взрыва (facebook.com gre4ka.info)

Происшествие квалифицировано как хулиганство

В Кропивницком сегодня ночью, 5 июня 2018 года, произошел взрыв возле банка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области.

"Неизвестное взрывное устройство сработало на пороге здания 5 июня в 00.22. В результате чего был поврежден стеклопакет на входе в помещение банковского учреждения и банкомат. Незначительные технические повреждения также получили припаркованные неподалеку легковые авто", - говорится в сообщении.

Фото: место взрыва (facebook.com gre4ka.info)

Как отмечается, в результате взрыва никто не пострадал, происшествие квалифицировано как хулиганство (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщает местное издание "Первая электронная газета", взрыв произошел возле помещения банка “Пивденный”.

Напомним, ранее сообщалось, что в Лисичанске Луганской области в одном из частных домов прогремел взрыв, в результате чего пострадали два человека.

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Теги публикации: Кропивницкий, полиция, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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