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В Кропивницком более 20 улиц получили новые украинские названия

Новина українською →
Кропивницкий, Четверг 12 мая 2022 16:01
В Кропивницком более 20 улиц получили новые украинские названия Фото: в Кропивницком горсовет переименовал более 20 улиц (dozor.kr.ua)
Автор: РБК-Украина

В Кропивницком депутаты городского совета единогласно поддержали переименование улиц, названия которых были связаны с Россией или коммунистическим режимом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кропивницкий горсовет.

"Более двадцати улиц и переулков в Кропивницком, названия которых связаны с Россией или историей коммунистического движения, получили новые украинские имена. Соответствующее решение единогласно поддержал Кропивницкий городской совет на своем заседании сегодня, 12 мая", - говорится в сообщении горсовета.

Таким образом, в Кропивницком теперь улицы получили такие новые украинские названия, как: Ирпенская, Бородянская, Чернобаевская, Гостомельская, Ахтырская и Героев Мариуполя. При этом в городе пропала площадь Дружбы народов. Постройки, которые находятся рядом с площадью, получат адреса на улицах Евгения Маланюка и Андрея Матвиенко.

Ранее мы сообщали, что в Днепре сменили названия еще почти 20 топонимов. Большинство новых наименований теперь связано непосредственно с его историей, еще ряд переименован в честь украинских художников и защитников.

Также мы писали, что в Киеве завершилось голосование по поводу переименований станций метро. Всего от людей было получено 170 тысяч ответов.

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Кропивницкий Киевский городской совет
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