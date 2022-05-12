ru ua
Чт, 12 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Кропивницькому понад 20 вулиць отримали нові українські назви

Новость на русском →
Кропивницький, Четвер 12 травня 2022 16:01
В Кропивницькому понад 20 вулиць отримали нові українські назви Фото: в Кропивницькому міськрада перейменувала понад 20 вулиць (dozor.kr.ua)
Автор: РБК-Україна

В Кропивницькому депутати міської ради одноголосно підтримали перейменування вулиць, назви яких були пов’язані з Росією або комуністичним режимом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кропивницьку міськраду.

"Понад двадцять вулиць та провулків у Кропивницькому, назви яких пов’язані із Росією чи історією комуністичного руху, отримали нові українські імена. Відповідне рішення одноголосно підтримала Кропивницька міська рада на своєму засіданні сьогодні, 12 травня", - сказано в повідомленні міськради.

Таким чином в Кропивницькому вулиці отримали такі нові українські назви, як: Ірпінська, Бородянська, Чорнобаївська, Гостомельська, Охтирська та Героїв Маріуполя. При цьому у місті зникла площа Дружби народів. Будівлі, які знаходяться поруч з площею, отримають адреси на вулицях Євгена Маланюка і Андрія Матвієнка.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі змінили назви ще майже 20 топонімів. Більшість нових найменувань тепер пов’язані безпосередньо з його історією, ще низку перейменовано на честь українських митців і захисників.

Також ми писали, що у Києві завершилося голосування з приводу перейменувань станцій метро. Всього від людей було отримано 170 тисяч відповідей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кропивницький Київська міська рада
NEWS
Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні
Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні
DAILY
Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область