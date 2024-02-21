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Кроки будуть дуже швидко. Зеленський провів селектор по блокаді кордону з Польщею

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 21 лютого, провів селектор. Зокрема, обговорили блокування кордону польськими фермерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови держави в Telegram.

"Провів селектор. Сьогодні, окрім щоденних тем, - блокування на польському кордоні", - повідомив він. 

Засідання селектору відбулося з урядовцями. Зокрема, на ньому були віце-прем’єр Ольга Стефанішина, міністр закондоних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, міністр аграрної політики Микола Сольський. 

Зеленський повідомив, що на селекторі детально розібрали ситуацію та визначили наступні кроки України. Вони будуть дуже швидко. 

"Лібералізація торгівлі з Європейським союзом має тривати, і я вдячний чіткій позиції Європейської комісії. Має бути міцною і наша єдність заради спільної безпеки й безпеки всіх країн, яким загрожує російська агресія. Ситуативні інтереси не мають права її похитнути", - зазначив президент. 

Зеленський додав, що також на селекторі обговорювалася ситуація на фронті. 

"Детальна доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо постачання: боєприпаси, зброя, системи РЕБ, дрони. Детальна доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації по напрямках. Зведення ГУР МО та Служби зовнішньої розвідки", - заявив він 

Президент зазначив, що також урядовці обговорили ситуацію в регіонах. 

"Ліквідація наслідків російських ударів, допомога людям, подальша розбудова багаторівневого захисту критичних об’єктів у прифронтових та прикордонних областях", - заявив Зеленський. 

Ситуація на кордоні України та Польщі

З листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. У січні кордон вдалося розблокувати, коли польський уряд підписав угоду з перевізниками,

У лютого протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно.

У польському уряді погрожують, що можуть ввести нові обмеження на імпорт продукції з України, якщо не вдасться домовитися.

Детальніше про те, що відбувається на польсько-українському кордоні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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