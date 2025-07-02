ua en ru
Ср, 02 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Крок до перемоги": військові подякували за допомогу бізнесмену з Дортмунда

Середа 02 липня 2025 22:02
UA EN RU
"Крок до перемоги": військові подякували за допомогу бізнесмену з Дортмунда Фото: військові подякували за допомогу бізнесмену з Дортмунда (Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Бійці кількох підрозділів Збройних Сил України записали відеозвернення з подякою за матеріальну допомогу меценату Максиму Резницькому, який проживає в Німеччині, його дружині Тетяні Свєтнік, а також представнику в Україні - Валентину Семехі, "Моцарт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення військових.

Резницький володіє автомобільним бізнесом XTON, Crown Rent GmbH, у місті Дортмунд (Німеччина), підтримує ЗСУ та допомагає українським біженцям у Європі.

"Ми бійці штурмової бригади ЗСУ, хочемо подякувати Максиму Резницькому та Тетяні Свєтнік за те, що закрили збори. А також окремо подякувати за те, що завжди відгукуєтесь і допомагаєте нашому підрозділу у знищенні російської нечисті", - наголосили бійці.

&quot;Крок до перемоги&quot;: військові подякували за допомогу бізнесмену з Дортмунда

Військовослужбовець ЗСУ Валентин Семеха, "Моцарт", від імені бійців штурмової бригади "Лють", висловив щиру вдячність Максиму Резницькому та Тетяні Свєтнік за фінансову допомогу.

"Завдяки вашій фінансовій підтримці ми змогли забезпечити підрозділ автомобілем та Starlink-ом - посилило наші позиції та дозволяє залишатися на звʼязку навіть у найскладніших умовах. Ваша допомога - це наш крок до перемоги", - подякував Семеха.

Крім того, військовослужбовці виконали особисте побажання мецената та нанесли на артилерійський снаряд напис "на Чечню - від Максима Резницького".

Як повідомили бійці, снаряд вже відпрацював по цілі та, на їхнє переконання, наніс непоправної шкоди так званому "чеченському TikTok-спецназу", який любить воювати на камеру, але повністю безпорадний у реальному бою. В знак вдячності, гільза з підписом буде особисто передана Максиму Резницькому - як символ визнання та підтвердження того, що його допомога має пряме бойове застосування.

"Від бійців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» щиро дякуємо Максиму Резницькому та Тетяні Свєтнік за фінансову допомогу на засоби РЕБ. Ви, як ніхто, наближаєте нашу державу до перемоги", - сказав у зверненні один із командирів "Азову".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Військовий
Новини
Лукашенка спіймали на вкиді: хто стоїть за нібито "змовою з Келлогом"
Лукашенка спіймали на вкиді: хто стоїть за нібито "змовою з Келлогом"
Аналітика
Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду