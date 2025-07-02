"Крок до перемоги": військові подякували за допомогу бізнесмену з Дортмунда

Бійці кількох підрозділів Збройних Сил України записали відеозвернення з подякою за матеріальну допомогу меценату Максиму Резницькому, який проживає в Німеччині, його дружині Тетяні Свєтнік, а також представнику в Україні - Валентину Семехі, "Моцарт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення військових.

Резницький володіє автомобільним бізнесом XTON, Crown Rent GmbH, у місті Дортмунд (Німеччина), підтримує ЗСУ та допомагає українським біженцям у Європі.

"Ми бійці штурмової бригади ЗСУ, хочемо подякувати Максиму Резницькому та Тетяні Свєтнік за те, що закрили збори. А також окремо подякувати за те, що завжди відгукуєтесь і допомагаєте нашому підрозділу у знищенні російської нечисті", - наголосили бійці.

Військовослужбовець ЗСУ Валентин Семеха, "Моцарт", від імені бійців штурмової бригади "Лють", висловив щиру вдячність Максиму Резницькому та Тетяні Свєтнік за фінансову допомогу.

"Завдяки вашій фінансовій підтримці ми змогли забезпечити підрозділ автомобілем та Starlink-ом - посилило наші позиції та дозволяє залишатися на звʼязку навіть у найскладніших умовах. Ваша допомога - це наш крок до перемоги", - подякував Семеха.

Крім того, військовослужбовці виконали особисте побажання мецената та нанесли на артилерійський снаряд напис "на Чечню - від Максима Резницького".

Як повідомили бійці, снаряд вже відпрацював по цілі та, на їхнє переконання, наніс непоправної шкоди так званому "чеченському TikTok-спецназу", який любить воювати на камеру, але повністю безпорадний у реальному бою. В знак вдячності, гільза з підписом буде особисто передана Максиму Резницькому - як символ визнання та підтвердження того, що його допомога має пряме бойове застосування.

"Від бійців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» щиро дякуємо Максиму Резницькому та Тетяні Свєтнік за фінансову допомогу на засоби РЕБ. Ви, як ніхто, наближаєте нашу державу до перемоги", - сказав у зверненні один із командирів "Азову".