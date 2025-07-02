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"Шаг к победе": военные поблагодарили за помощь бизнесмена из Дортмунда

Среда 02 июля 2025 22:02
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"Шаг к победе": военные поблагодарили за помощь бизнесмена из Дортмунда Фото: военные поблагодарили за помощь бизнесмена из Дортмунда (Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Бойцы нескольких подразделений Вооруженных Сил Украины записали видеообращение с благодарностью за материальную помощь меценату Максиму Резницкому, который проживает в Германии, его жене Татьяне Светник, а также представителю в Украине - Валентину Семехи, "Моцарт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение военных.

Резницкий владеет автомобильным бизнесом XTON, Crown Rent GmbH, в городе Дортмунд (Германия), поддерживает ВСУ и помогает украинским беженцам в Европе.

"Мы бойцы штурмовой бригады ВСУ, хотим поблагодарить Максима Резницкого и Татьяну Светник за то, что закрыли сбор. А также отдельно поблагодарить за то, что всегда откликаетесь и помогаете нашему подразделению в уничтожении российской нечистию", - отметили бойцы.

&quot;Шаг к победе&quot;: военные поблагодарили за помощь бизнесмена из Дортмунда

Военнослужащий ВСУ Валентин Семеха, "Моцарт", от имени бойцов штурмовой бригады "Лють", выразил искреннюю благодарность Максиму Резницкому и Татьяне Светник за финансовую помощь.

"Благодаря вашей финансовой поддержке мы смогли обеспечить подразделение автомобилем и Starlink-ом - усилило наши позиции и позволяет оставаться на связи даже в самых сложных условиях. Ваша помощь - это наш шаг к победе", - поблагодарил Семеха.

Кроме того, военнослужащие выполнили личное пожелание мецената и нанесли на артиллерийский снаряд надпись "на Чечню - от Максима Резницкого".

Как сообщили бойцы, снаряд уже отработал по цели и, по их убеждению, нанес непоправимый вред так называемому "чеченскому TikTok-спецназу", который любит воевать на камеру, но полностью беспомощен в реальном бою. В знак благодарности, гильза с подписью будет лично передана Максиму Резницкому - как символ признания и подтверждения того, что его помощь имеет прямое боевое применение.

"От бойцов 12-й бригады специального назначения "Азов" искренне благодарим Максима Резницкого и Татьяну Светник за финансовую помощь на средства РЭБ. Вы, как никто, приближаете наше государство к победе", - сказал в обращении один из командиров "Азова".

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