За крок до халепи. За які порушення можуть покарати біженців у Європі

Махінації з виплатами і документами

Українським біженцям скасовують виплати, якщо виявляється, що вони отримують допомогу одразу від кількох країн. У такому випадку можуть навіть забрати статус тимчасового захисту.

У Німеччині біженців карають, якщо вони приховали свої доходи або статок при призначенні допомоги Bürgergeld. Взагалі, ухилення від сплати податків у Європі може навіть потягнути за собою кримінальну відповідальність.

За підробку документів для отримання тимчасового статусу у Польщі можуть навіть депортувати з країни. Таке ж покарання можуть призначити, якщо виявиться, що людина незаконно перетнула кордон.

Нюанси з тривалими мандрівками

В Єврокомісії пояснюють, що Директива про тимчасовий захист не містить чіткого обмеження щодо максимальної тривалості відсутності українців у ЄС. Це означає, що кожен випадок має розглядатися індивідуально, а короткострокові поїздки не загрожують статусу тимчасового захисту.

Втім, у деяких випадках тривале перебування за межами країни може вплинути на виплати. Наприклад, біженцям у Польщі скасовують грошову допомогу, якщо людина виїжджає на більш як 30 днів.

У Німеччині також є подібне правило, але там важливо, аби людина проживала за місцем реєстрації. Якщо вона виїхала звідти на більш як 21 день, то їй можуть скасувати виплати за програмою Bürgergeld. Цю допомогу також припинять виплачувати, якщо людина не відвідує мовні курси (передбачені у рамках ініціативи) або можуть зменшити суму виплат на 30%, якщо біженець відмовився від вигідних пропозицій працевлаштування.

Порушення режиму тиші

В Німеччині є поняття "режим тиші". У будні дні він діє з 13:00 до 15:00, а також із 22:00 до 7:00 ранку. В суботу - з 19:00 до 8:00 ранку, а в неділю та релігійні свята слід дотримуватися тиші протягом цілого дня. Голосні розваги на вулиці чи вечірки вдома можуть розцінити як хуліганство.

У Швеції також треба дотримуватись вечірнього режиму тиші, за систематичне порушення біженців можуть виселити із комунального житла.

Скарги і штрафи через неправильне сортування сміття

У багатьох європейських країнах сортування сміття є обов'язковим, у разі порушення цього правила сусіди можуть поскаржитись на біженців, через що у них виникнуть проблеми.

"Оскільки у Швеції ми живемо у комунальній квартирі, то до нас можуть приходити з перевіркою, в якому стані перебуває житло. Також вони можуть реагувати на скарги сусідів, якщо ми порушуємо режим тиші або неправильно сортуємо сміття. За порушення нас можуть виселити", - розповіла у коментарі РБК-Україна Ксенія Кисель.

Біженці мають вміти правильно сортувати сміття (фото: РБК-Україна)

У Німеччині також усі мають сортувати сміття. Тож біженцям варто розібратись із маркуванням сміттєвих баків: кожний колір відповідає за окремий тип відходів. Пластикові і скляні пляшки зі спеціальним маркуванням можна здати на касі супермаркету чи в магазині напоїв, або в автоматі і отримати за це 8-25 центів.

За недопалок, викинутий у недозволеному місці у Німеччині, можуть призначити штраф у розмірі 50-150 євро. Якщо сміття утилізували неправильно - 300 євро. Якщо сміття габаритне і містить шкідливі речовини сума може зрости до 5000 євро.