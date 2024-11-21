За крок до Євро. Жіноча збірна України назвала склад на фінал плей-офф кваліфікації

У вирішальних поєдинках, де буде визначатися доля путівки в фінал, "синьо-жовті" зустрінуться з футболістками Бельгії. Перша, номінально домашня для українок гра, відбудеться 29 листопада на стадіоні "Мардан" в турецькій Антальї. Початок – о 19:00 за київським часом.

Матч-відповідь команди зіграють 3 грудня в бельгійському Левені. Зустріч, що пройде на стадіоні "Ден Дреф", розпочнеться о 21:15 за Києвом.

Тренер нашої команди розраховує у цих поєдинках на 24 гравчинь. Найбільше представництво мають чинний чемпіон України – полтавська "Ворскла" та харківський "Металіст 1925" – по 7 футболісток Також у списку шестеро легіонерок. Три з них виступають у Туреччині, причому за один клуб – "Фомгет". Інші представляють чемпіонати Словенії, Франції та Шотландії.

Список викликаних футболісток на матч плей-офф кваліфікації до Євро-2025 Україна – Бельгія:

Воротарі: Самсон, Бондарчук, Келюшик

Захисниці: Корсун, Котик, Подольська, Шайнюк, Басанська, Шматко, Деркач

Півзахисниці: Гірин, Андрухів, Семків, Калініна, Хімич, Шевчук, Апанащенко, Панцулая, Петрик, Козлова, Малахова

Нападниці: Кравчук, Овдійчук, Глущенко

Плей-офф Євро-2025: що відомо

У плей-офф кваліфікації до Євро-2025 українки пробилися через Лігу націй. Там наша збірна фінішувала другою у квартеті з Уельсом, Хорватією і Косовом.

У першому раунді "синьо-жовті" здолали збірну Туреччини. Матч на виїзді завершився внічию – 1:1. А в номінально домашньому поєдинку в молдовському Кишиневі українки виграли – 2:0.

Збірна Бельгії в першому раунді плей-офф переграла команду Греції (0:0, 5:0). Бельгійки є фаворитками протистояння. У рейтингу збірних ФІФА вони перебувають на 20-й сходинці, тоді як збірна України – 35-та.

Фінальна частину чемпіонату Європи пройде в липні 2025 року в Швейцарії. Жеребкування турніру відбудеться 16 грудня.