Кризова група ЄС обговорить ескалацію російсько-української війни, - Reuters

Посли країн-членів Європейського союзу запрошені на засідання робочої групи із кризового реагування у понеділок, 26 вересня. На зустрічі обговорять побоювання щодо ескалації війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як зазначається у повідомленні, посли зазвичай не присутні на засіданнях об'єднаної групи реагування на політичні кризи, до якої входять представники виконавчої влади та дипломатичної служби ЄС.

Джерела повідомили, що зустріч за зачиненими дверима у Брюсселі має відбутися сьогодні вранці.