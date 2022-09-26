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Кризисная группа ЕС обсудит эскалацию российско-украинской войны, - Reuters

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Брюссель, Понедельник 26 сентября 2022 10:55
Кризисная группа ЕС обсудит эскалацию российско-украинской войны, - Reuters Фото: ЕС обсудит эскалацию российско-украинской войны (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Послы стран-членов Европейского союза приглашены на заседание рабочей группы по кризисному реагированию в понедельник, 26 сентября. На встрече обсудят опасения по поводу эскалации войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечается в сообщении, послы обычно не присутствуют на заседаниях объединенной группы реагирования на политические кризисы, в которую входят представители исполнительной власти и дипломатической службы ЕС.

Источники сообщили, что встреча за закрытыми дверями в Брюсселе должна пройти сегодня утром.

Напомним, российский президент Владимир Путин 21 сентября отдал приказ о первой мобилизации России со времен Второй мировой войны и поддержал план по аннексии территории Украины, предупредив Запад, что он не блефует, когда говорит, что готов применить ядерное оружие.

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