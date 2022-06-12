Кризисы и хаос: Китай оценил влияние войны в Украине на геополитическую ситуацию

Война России с Украиной привел к еще большему изменению геополитического ландшафта. Ситуацию на Земле тяжело назвать мирной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Китая Вэя Фенхе во время пресс-конференции в Сингапуре.

По его оценке, после вторжения в мире стало "больше кризисов и хаоса".

"В дополнение к геополитическому переходу и невиданной за столетие пандемии украинский кризис еще сильнее изменил международный геополитический ландшафт. Теперь еще больше кризисов и хаоса, и наш мир нельзя назвать ни мирным, ни безмятежным", - сказал он.

Министр обороны КНР утверждает, что правительство Китая не заинтересовано в войне в Украине и одновременно не верит в то, что санкции помогут урегулировать кризис.

Правительство Китая, по его словам, поддерживает переговоры между Россией и Украиной и надеется на проведение США и НАТО переговоров с РФ для скорейшего прекращения огня.

"Китай поддерживает переговоры между Россией и Украиной. Мы также надеемся, что США и НАТО проведут переговоры с РФ, чтобы создать условия для скорейшего прекращения огня", - заявил он.

Министр обороны КНР также заверил, что Китай не помогал РФ финансово в войне с Украиной.

Напомним, ранее глава МИД РФ Ван И в ходе переговоров в формате видеоконференции со своей германской коллегой Анналеной Бербок высказался в поддержку создания "зеленого коридора" для экспорта зерновых из Украины. Он также призвал прекратить огонь.

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