Кризи і хаос: Китай оцінив вплив війни в Україні на геополітичну ситуацію

Війна Росії з Україною призвела до ще більшої зміни геополітичного ландшафту. Ситуацію на Землі важко назвати мирною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міноборони Китаю Вея Фенхе під час пресконференції в Сінгапурі.

За його оцінкою, після вторгнення у світі стало "більше криз і хаосу".

"На додаток до геополітичного переходу і небаченої за століття пандемії українська криза ще сильніше змінила міжнародний геополітичний ландшафт. Тепер ще більше криз і хаосу, і наш світ не можна назвати ні мирним, ні безтурботним", - сказав він.

Міністр оборони КНР стверджує, що уряд Китаю не зацікавлений у війні в Україні і водночас не вірить у те, що санкції допоможуть врегулювати кризу.

Уряд Китаю, за його словами, підтримує переговори між Росією і Україною і сподівається на проведення США і НАТО переговорів з РФ для якнайшвидшого припинення вогню.

"Китай підтримує переговори між Росією і Україною. Ми також сподіваємося, що США і НАТО проведуть переговори з РФ, щоб створити умови для якнайшвидшого припинення вогню", - заявив він.

Міністр оборони КНР також запевнив, що Китай не допомагав РФ фінансово у війні з Україною.

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Ван І в ході переговорів у форматі відеоконференції зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок висловився на підтримку створення "зеленого коридору" для експорту зернових з України. Він також закликав припинити вогонь.

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