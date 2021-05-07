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Кризис заканчивается: промышленники улучшили ожидания на 2021 год

Новина українською → Украина, Пятница 07 мая 2021 13:45
Кризис заканчивается: промышленники улучшили ожидания на 2021 год Фото: руководители промышленных предприятий во II квартале 2021 года улучшили ожидания (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Индикатор деловой уверенности в промышленности во II квартале 2021 года вырос по сравнению со I кварталом на 0,6 п.п. и составляет минус 7,9%. В перерабатывающей промышленности этот показатель поднялся на 1,1 п.п. и составляет минус 9,9%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

Кризис заканчивается: промышленники улучшили ожидания на 2021 год

По данным статистически ведомства, индикатор делового климата в целом в промышленности вырос на 0,2 п.п. по сравнению с I кварталом и составил плюс 0,1%, в перерабатывающей промышленности индикатор вырос на 0,1 п.п до минус 0,1%.

Кризис заканчивается: промышленники улучшили ожидания на 2021 год

Индикатор деловой уверенности и индикатор делового климата рассчитаны в соответствии с Методикой расчета индикаторов деловых ожиданий в соответствии с требованиями расширенного Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда. Всего было опрошено 1461 предприятие.

Кризис заканчивается: промышленники улучшили ожидания на 2021 год

Как сообщало РБК-Украина, объемы промышленного производства в марте 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 2,1%. Падение промпроизводства прекратилось благодаря низкой базе сравнения 2020 года, когда объемы падали рекордными темпами.

Напомним, в апреле 2021 года Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году с 4,2% до 3,8%.

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