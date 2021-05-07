Кризис заканчивается: промышленники улучшили ожидания на 2021 год

Индикатор деловой уверенности в промышленности во II квартале 2021 года вырос по сравнению со I кварталом на 0,6 п.п. и составляет минус 7,9%. В перерабатывающей промышленности этот показатель поднялся на 1,1 п.п. и составляет минус 9,9%.

По данным статистически ведомства, индикатор делового климата в целом в промышленности вырос на 0,2 п.п. по сравнению с I кварталом и составил плюс 0,1%, в перерабатывающей промышленности индикатор вырос на 0,1 п.п до минус 0,1%.

Индикатор деловой уверенности и индикатор делового климата рассчитаны в соответствии с Методикой расчета индикаторов деловых ожиданий в соответствии с требованиями расширенного Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда. Всего было опрошено 1461 предприятие.



