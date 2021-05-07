Криза закінчується: промисловці покращили очікування на 2021 рік

Індикатор ділової впевненості в промисловості в II кварталі 2021 року виріс в порівнянні з I кварталом на 0,6 в.п. і становить мінус 7,9%. У переробній промисловості цей показник піднявся на 1,1 в.п. і становить мінус 9,9%.

За даними статистично відомства, індикатор ділового клімату в цілому в промисловості виріс на 0,2 в.п. в порівнянні з I кварталом і склав плюс 0,1%, в переробній промисловості індикатор виріс на 0,1 в.п. до мінус 0,1%.

Індикатор ділової впевненості та індикатор ділового клімату розраховані відповідно до Методики розрахунку індикаторів ділових очікувань відповідно до вимог розширеного спеціального стандарту поширення даних міжнародного валютного фонду. Всього було опитано 1461 підприємство.



