Кризис в УЗ из-за того, что компанией руководит непрофессиональный набсовет, - экс-министр
Руководство "Укрзализныци" сознательно доводит компанию до банкротства. Это может спровоцировать коллапс перевозок по железной дороге.
Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Я считаю, что это сознательная политика нынешней власти - просто обанкротить компанию (УЗ, - ред.) и порезать ее не металлом. Потому что после того, как Жмак публично заявил, что состояние компании катастрофическое, произошло в течение месяца с его увольнения. Без объяснения никаких причин или оснований к такому увольнению. Поэтому, я так понимаю, компания сознательно ведут к банкротству, не понимая, что это приведет к остановке всей экономики Украины. Ведь грузовые и пассажирские перевозки будут заблокированы", - сказал Омелян.
Он также обратил внимание на то, что международные рейтинговые агентства также отреагировали на критическую ситуацию в УЗ и снизили кредитный уровень компании.
"Standard & Poors снизил уровень "Укрзализныци" до уровня ССС - это ограниченная возможность выплаты по долговым обязательствам из-за экономических трудностей", - отметил Омелян.
Он отметил, на сегодня в УЗ происходит падение по всем показателям. И причиной этого, по его мнению, является крайне непрофессиональная работа наблюдательного совета компании.
"Неудовлетворительная и часто провальная работа УЗ связана исключительно с очень низким профессиональным уровнем управленческого менеджмента, прежде всего наблюдательного совета и правления. И тотальной коррупцией, которая захлебнула компанию", - считает Омелян.
Экс-министр также констатировал, что за доведение железной дороги до банкротства никто не несет ответственности.
"Правительство самоустранилось, вообще не комментирует ситуацию на УЗ, Министерства инфраструктуры не слышно", - отметил Омелян.
Напомним, вчера председатель ВСК по УЗ Юлия Гришина заявила, что члены наблюдательного совета УЗ отказались предоставлять народным депутатам информацию о размере вознаграждений, которые они получают, что вызвало возмущение в ВСК.
По ее мнению, эффективность работы наблюдательного совета крайне низкая, а украинцы имеют полное право знать, сколько денег получают его члены за такую работу.
Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что правительство должно немедленно провести заседание для обсуждения проблем УЗ и уволить набсовет, который довел компанию до кризисного состояния.
В то же время экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что скандалы вокруг наблюдательного совета "Укрзализныци" дискредитируют реформу корпоративного управления и призвал уволить весь состав Рады.