Кризис в УЗ из-за того, что компанией руководит непрофессиональный набсовет, - экс-министр

Руководство "Укрзализныци" сознательно доводит компанию до банкротства. Это может спровоцировать коллапс перевозок по железной дороге.

"Я считаю, что это сознательная политика нынешней власти - просто обанкротить компанию (УЗ, - ред.) и порезать ее не металлом. Потому что после того, как Жмак публично заявил, что состояние компании катастрофическое, произошло в течение месяца с его увольнения. Без объяснения никаких причин или оснований к такому увольнению. Поэтому, я так понимаю, компания сознательно ведут к банкротству, не понимая, что это приведет к остановке всей экономики Украины. Ведь грузовые и пассажирские перевозки будут заблокированы", - сказал Омелян.

Он также обратил внимание на то, что международные рейтинговые агентства также отреагировали на критическую ситуацию в УЗ и снизили кредитный уровень компании.

"Standard & Poors снизил уровень "Укрзализныци" до уровня ССС - это ограниченная возможность выплаты по долговым обязательствам из-за экономических трудностей", - отметил Омелян.

Он отметил, на сегодня в УЗ происходит падение по всем показателям. И причиной этого, по его мнению, является крайне непрофессиональная работа наблюдательного совета компании.

"Неудовлетворительная и часто провальная работа УЗ связана исключительно с очень низким профессиональным уровнем управленческого менеджмента, прежде всего наблюдательного совета и правления. И тотальной коррупцией, которая захлебнула компанию", - считает Омелян.

Экс-министр также констатировал, что за доведение железной дороги до банкротства никто не несет ответственности.

"Правительство самоустранилось, вообще не комментирует ситуацию на УЗ, Министерства инфраструктуры не слышно", - отметил Омелян.