Криза в УЗ через те, що компанією керує непрофесійна наглядова рада, - екс-міністр

Керівництво "Укрзалізниці" свідомо доводить компанію до банкрутства. Це може спровокувати колапс перевезень залізницею.

"Я вважаю, що це свідома політика нинішньої влади - просто збанкрутувати компанію (УЗ, - ред.) і порізати її не металолом. Бо після того, як Жмак публічно заявив, що стан компанії катастрофічний, відбулося протягом місяця з його звільнення. Без пояснення жодних причин чи підстав до такого звільнення. Тому, я так розумію, компанію свідомо ведуть до банкрутства, не розуміючи, що це призведе до зупинки всієї економіки України. Адже вантажні і пасажирські перевезення будуть заблоковані", - сказав Омелян.

Він також звернув увагу на те, що міжнародні рейтингові агентства також відреагували на критичну ситуацію в УЗ і знизили кредитний рівень компанії.

"Standard & Poors понизив рівень "Укрзалізниці" до рівня ССС - це обмежена можливість виплати по борговим зобов’язанням через економічні труднощі", - зазначив Омелян.

Він наголосив, на сьогодні в УЗ відбувається падіння по всім показникам. І причиною цього, на його думку, є вкрай непрофесійна робота наглядової ради компанії.

"Незадовільна і часто провальна робота УЗ пов’язана виключно з дуже низьким фаховим рівнем управлінського менеджменту, насамперед наглядової ради і правління. І тотальною корупцією, яка захлинула компанію", - вважає Омелян.

Екс-міністр також констатував, що за доведення залізниці до банкрутства ніхто не несе відповідальності.

"Уряд самоусунувся, взагалі не коментує ситуацію на УЗ, Міністерства інфраструктури не чути", - зазначив Омелян.